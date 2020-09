Doga DeBill Heads, Hard Colony

Doga je česká hardrocková hudební skupina. Své první album kapela vydala na jaře 1993 u ostravského vydavatelství Marco Music Box a dostalo název Doga. Na albu se objevili hit „Nejsi nevinná“. Následovaly koncerty a v roce 1994 došlo ke změně na místě kytaristy. Petra Nastulczyka nahradil Jirka Tomíček, kterého po roce nahradil Lumír Krpec.

Druhé album vydalo nakladatelství BEST I.A. Petra Jandy. V roce 1998 předskakovali na společném koncertu v Ostravar Aréně kapelám Uriah Heep a Slade. V roce 1999 vyšlo třetí album No a co!! Čtvrtá deska Jsem trochu divnej vyšla pod velkou nahrávací společností Warner Music v roce 2001. Při natáčení klipu k titulní skladbě musel být zablokován Nuselský most, a to během dopravní špičky. V druhém klipu k písni „Holka samosexuál“ hraje bývalá pornohvězda Paula Wild. Na propagační turné k desce vyrazili se skupinou Kabát. Na podzim potom kapela vyjela na turné se skupinou Krucipüsk. Na albu Když chlapi tančí se textařsky podílel i Jaromír Nohavica.