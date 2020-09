Květinový blešák na Terase vol. 8

Tak jsme si říkali, že si ten začátek září trochu probarvíme a provoníme. Takže!

Přijďte si nakoupit / prodat / vyměnit vše co roste nebo co by růst mohlo, nádoby, ve kterých to roste a pomůcky, díky kterým to roste líp. Květinový blešák je způsob jak dát novou šanci rostlinám, kterým se u vás nedaří / kterých je moc / které už je čas poslat dál a nebo jak pořídit to, čeho se vám naopak nedostává.

Rada ze zkušenosti - přijďte co nejdřív, ať máte z čeho vybírat a ty nejlepší kousky vám nevyfouknou dříve příchozí:).

Pokud byste měli zájem zúčastnit se jako prodávající, pište na produkce info@tutaterasa.cz. Moc rádi Vás uvidíme!