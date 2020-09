Mezinárodní dixielandový festival Plzeň

Popáté si dají v Plzni dostaveníčko příznivci neworleánského jazzu – hudby symbolizující radost ze života, bezprostřednost a dobrou náladu. První zářijový víkend 5. a 6. září bude patřit dixielandu v podání pěti českých a jedné zahraniční kapely. Na poslední chvíli museli nedobrovolně odříci jazzmeni z Lotyšska.

"Hlavním festivalovým dnem je sobota 5. září. Festival zahájíme již tradičně neworleanskou parádou, tedy průvodem zúčastněných kapel. Vycházíme v 15 hodin od katedrály sv. Bartoloměje a v pochodových rytmech projdeme Riegrovou ulicí přes Smetanovy sady k Měšťanské besedě. V zahradě Měšťanské besedy v 16 hodin začíná program – na pódiu se vystřídá Pilsner Jazz Band, Pražská dixielandová společnost a Plzeňanům již dobře známí Brass Band z Rakovníka,“ popisuje organizátor akce Jindřich Jindřich.

Festival se koná ve venkovních prostorách zahrady Měšťanské besedy, a to i v případě mírné nepřízně počasí.

Nedělní program bude ještě více neformální. Z Riegrovy ulice se na jedno odpoledne stane neworleánská Bourbon Street, kde se bude hrát dixieland přímo na ulici. Kromě některých hudebníků ze sobotního programu zahrají i plzeňští The Dixie Hot Licks a pražští J. J. Brass Band pod vedením kapelníka Miloše Kejře. Bubeník Miloš Kejř patří k největším znalcům nejen tradičního jazzu, ale samotného města New Orleans, kde pravidelně načerpává atmosféru a inspiraci. I v neděli se bude konat neworleánská paráda, a to opět v 15 hodin u katedrály sv. Bartoloměje, program v Riegerově ulici začíná v 16 hodin.

Program festivalu 2020