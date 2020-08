Disco pátky strejdy Ríši 70´s

Back to the 70´s! Strejda Ríša se postará o parádní soundtrack, vy nahoďte nějakej fajnovej sedmdesátkovej look a uděláme si páteční večírek pod hvězdami jak má být.

Café Terasa

Jsme jedna rodina, jeden dům, jedno neopakovatelné místo prodchutné plzeňskou historií. Na dotek středověké hradby a před sebou čerstvě natočené pivo, káva z lokální pražírny a dobroty z grilu. A širé nebe nad hlavou! K tomu každý otevřený den kulturní akce - koncert, tančírna, květinový blešák, módní přehlídka nebo jam session. Přijďte posedět, popít, pomeditovat nebo popovídat, všeho se vám dostane v plné míře.