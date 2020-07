Nebílovské divadelní léto

Komedie o tom, že rozvodech se nemá žertovat… Legendární představení Divadla na Jezerce, které je na repertoáru už od r. 2004.Život na francouzském venkově si asi umíme představit všichni – piknik v přírodě, pohoda, klid. Pro některé až příliš velký. Chtělo by to trochu legrace. Ale co když se z ní stane vážná věc? To vše ukáže komedie plná fám s jedním žertíkem v záloze. Jenže, o rozvodech se nemá žertovat…

Hrají : Miluše Šplechtová, Jan Hrušínský, Jaromíra Mílová, Zdeněk Hruška, Fr.Staněk

Režie : Lukáš Hlavica