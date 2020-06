Po obrovském úspěchu na Hradozámecké noci 2019 a Vašich nadšených ohlasech se do zámeckých komnat vrací oživlé služebnictvo! Seznámit se tak opět můžete se zdejší pradlenkou či rozverným kuchtíkem, kteří Vám prozradí, co se děje na zámku, když hraběnka spí. Tentokrát Vás však zavedou i do komnat, kde jste s nimi ještě nebyli! Vezměte proto celou rodinu a vyražte k nám 26. a 27. června 2020.

Noční prohlídky se konají v pátek i v sobotu vždy od 20:00, 21:00 a 22:00.

Rezervace je možná elektronicky (stejně jako vstupenky na běžné prohlídky) či na tel: 373 392 283. Těšíme se na Vás!