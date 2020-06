V souvislosti se změnami termínů představení v rámci obsazení podzimní sezóny náhradními představeními se představení v Sušici dne 23.9. 2020 přesunuje na 10.3. 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by vám nový termín nevyhovoval, je možné vstupenky vrátit v místě zakoupení do 31.7.2020.

Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman.

"Obhajoba jeskynní ženy"

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.