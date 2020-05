Blik Blik: Digitální hřiště

Nová interaktivní světelná instalace umístěná v Autobusové hale DEPO2015 na dva měsíce spojuje umění a nové zážitky na jedno místo a v letošním roce dává příležitost hravou formou ochutnat alespoň část festivalu světla BLIK BLIK, který se letos bohužel nemůže uskutečnit v původní dramaturgii a podobě.

Letošní rok poznamenaný pandemií, je tak jiný, že vše, co jsme brali jako samozřejmost, jako mávnutím kouzelného proutku neplatí. Festivaly a kulturní akce jsou zcela zakázané a nebo velmi omezené. To samé platí i pro festival světla BLIK BLIK, který měl být i letos jednou z nejúžasnějších kulturních akcí v Plzni, ale vzhledem k okolnostem se také nemůže uskutečnit.



Velcí návštěvníci se přenesou do světa vizuálních experimentů, zvukových iluzí a světelné imaginace, se kterým je bude bavit si hrát a poznávat ho. Ti malí zase budou objevovat pro ně zcela nepoznané vjemy, které budou podněcovat jejich představivost a sami si tento nový svět budou moci utvářet a formovat do nových zážitků.



Celá expozice bude součástí uceleného letního programu letního programu v areálu DEPO 2015, který má za cíl zejména umožnit opětovné setkávání diváků s umělci a pomoci opět nalézt lidem odvahu se setkávat a kulturně žít.