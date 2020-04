Autokino Klatovy

Přijeďte do klatovského AUTO KINA užít si trochu zábavy.

Plánujeme promítat každý víkend, filmy na víkend zveřejníme vždy v pondělí během dne a spustíme rezervace míst. Nedělní promítání se otevírá až v případě naplnění pátka a soboty.

Schválená opatření pro zabránění šíření případné nákazy:

- maximálně dva dospělí ve voze plus případné děti (do 17,99 let) = rodina

- jsou zrušeny toalety a občerstvení. Vyřešte toaletu před příjezdem

- rozestupy mezi vozy 2 metry, zákaz vycházení z vozů! Zákaz stažené střechy u kabrií

- vjezd povolen pouze s potvrzenou rezervací kvůli omezené kapacitě