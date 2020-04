Vážené zákaznice, vážení zákazníci, Pořadatel, agentura 2P Production, s.r.o., nás informoval o přeložení akce Můžem i s mužem plánované na 23.04.2020 v Plzni.

Nový termín je stanoven na 15.09.2020 od 19:00 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, tedy není nutná výměna.

...co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.

Vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetipů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí.

Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován.

Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková