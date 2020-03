Slavná česká skupina Rangers - Plavci věnující se stylu folk a country slaví již 55 let od svého vzniku. Skupina se ve svém žánru stala legendou, její písničky zlidověly. Colorado, Pole s bavlnou či Vysočinu si v současnosti nejen na koncertech prozpěvuje hned několik generací příznivců kapely současně.

Uslyšíte největší hity, tentokrát chronologicky koncipované, zasazené do tehdy aktuálních, pro kapelu důležitých situací. Dokumentární videoprojekce vás provede celým půlstoletím. Připomene, jak šel čas od počátečních let, kdy s Rangers ještě hráli Tonda Hájek a Milan Dufek, až do současnosti.

Mirek Řihošek, jeden ze zakládajících členů skupiny, který jako jediný u toho všeho byl, bude diváky celým pořadem provázet. Přibližně dvě hodiny budeme moci společně zpívat a vzpomínat.