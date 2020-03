Plzeňský majáles 2020

31. tradiční studentské slavnosti jara Majáles v Plzni!

pozor letos změna prostoru - DEPO2015

Sobota 16. května 2020 v 12:00 až 23:50

velkolepé koncerty a show I tři hudební podia I volba Krále Majáles I tradiční hry a soutěže I svatby na 24 hodin I jedinečná atmosféra, kterou tvoří lidé:)

první potvrzení interpreti:

Divokej Bill (OFFICIAL)

Marek Ztracený

ŠKWOR

Wohnout

vypsaná fiXa

NO NAME :: hudobná skupina

Kali

Paulie Garand

Sebastian