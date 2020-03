MINT Market Plzeň JARO 2020

MINT market se v sobotu 21. března již po deváté vypraví do Plzně a tentokrát se poprvé zabydlí v jedinečných prostorách Depo 2015. V Plzni už je jako doma, osm let byl totiž součástí oblíbeného pouličního festivalu Živá ulice, kam pravidelně přivážel výtvory těch nejlepších českých designérů. Letos tomu nebude jinak. Návštěvníci se opět mohou těšit na unikátní šperky, stylové kabelky, neotřelé doplňky a slušivé oblečení, to vše přímo od padesáti českých výrobců. Příjemnou víkendovou atmosféru rozproudí vybraní djs.

Stánek OP&K nabídne kreativní workshop Animované příběhy, který umožní zpracovat osobní příběhy do podoby krátké animace nebo třeba komiksu. Před halou navíc vznikne street food sekce s různými delikatesami, od palačinek a limonád PappaCoffee, přes pivo a burgery servírované v Pojízdné krávě, hotdogy z foodtrucku Dog'n'Roll, až po mořské plody, které kromě vína přiveze Chateau Šafaříkova. Něco silnějšího na zapití pak nabídne street bar Gin&Tonic.

Sobota 21. března 2020 v 10:00 až 18:00