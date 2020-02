Petrolio (ita) & Dílna Rekords

<> Live Electronics & Synths & Noise Night <> Společně s Dílna Rekords sme si pro všechny fanoušky experimentální, elektronické a hlavně naživo vytvářené hudby připravili exkluzivní večírek plný prapodivných zvuků, ozvěn a hluků!

Proběhne v pátek 6.3. na základně v Belfastu a svojí návštěvou nás krom domácí Dílna Rekords potěší borec z Itálie, říkající si Petrolio a pokud vše dopadne dobře potrápí vaše slechy ještě jeden, zatím nepojmenovaný projekt... Začneme po 20:00 a skončíme až se nám bude chtít!

Vstupné: dobrovolné, do klobouku – doporučujeme aspoň 100,- ať je na béňo a doprovodné tekutiny / pochutiny ;-) Moc děkujeme každému, kdo pozve na tuto událost své přátele!

Petrolio je projekt Itala Enrica Cerrata, který je už řadu let aktivní v metalové, industrial, noise a jazzové scéně. Od roku 2016 má na kontě již přes 120 vystoupení po celém světě a na pódiu či pod ním se ukázal po boku např. MaiMaiMai, Of the Wand and the Moon, Adamennon, Mombu, Bologna Violenta, Alos, Moaan Exis, Winterkälte, N Ran, Marnero, Uochi Tochi, Aborym nebo třeba BadGirl. Spolupracoval se jmény jako Petrolio Jochen Arbeit (Einstürzende Neubauten , Automat , AADK , Soundscapes), Fabrizio Modonese Palumbo (( r ), Almagest!, Blind Cave Salamander, Coypu, Larsen, XXL), Aidan Baker (Nadja), Sigillum S, MaiMaiMai e N Ran (). Takže i když je nám jasné, že vám jeho jméno asi nic moc neříká, rejstřík výše potrvzuje, že by si jeho vystoupení neměl nechat ujít žádný fanoušek temné, atmosferické hudby!