Indiáni ze šuplíku

Další originální představení Divadla Láryfáry, určené dětem i dospělým. Tentokrát plné indiánských písniček a rituálů.

Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech, kteří se odváží vrátit do časů dětství a stanou se opět statečnými indiány z kmene Apačů.

Také jste někdy bojovali s luky a šípy, krotili koně, sbírali skalpy, stopovali divokou zvěř, kouřili dýmku míru a tančili kolem totemu? Jestli ne, my vás to naučíme!