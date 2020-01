Mr. Muzikál - Radim Schwab a Leona Machálková

Koncert RADIMA SCHWABA, představitele Fantoma opery, tentokrát s hvězdou muzikálů LEONOU MACHÁLKOVOU.

Zazní nejslavnější melodie z nejznámějších muzikálů. Megahity z Broadwayských show současných i minulých let. Za doprovodu vynikajících hudebníků zazní kolekce předních, neoposlouchaných muzikálových skladeb české i zahraniční hudební scény: The Phantom Of The Opera, Bídníci, West Side Story, Dracula, Cats, Sunset Boulevard, Anythig Goes, Company, Sweeney Tod a další.

Hlavním hostem večera bude Radimova kolegyně z muzikálu Monte Cristo – Leona Machálková.

Radim Schwab český zpěvák a herec, představitel hlavní role české verze muzikálu "The Phantom Of The Opera", který svým magickým projevem ohromuje návštěvníky aktuálních hitů pražské muzikálové scény.