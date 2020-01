Je to náš syn

Ambiciózní workoholička Katka (Líba Lásková) se čtyřicítkou na krku věnuje veškerý čas i energii své práci. Možná právě proto, aby se vyhnula řešení osobního života a vymanila se tak i z tlaku okolí.

Petr (Pavel Kruml) rezignovaně přežívá schovaný za sportovními novinami a manželce by nejradši udělil žlutou kartu. Poté, co se po rodinné návštěvě zdrží jeho švagrová Petra (Zuzana Němejcová), dostane stereotypní manželství jiný spád...

Poradí si Petr se situací, z níž nezná východisko? Jaký vliv na události budou mít rodiny a přátelé a co nebo kdo nakonec komu otevře oči? Najde Katka cestu k Petrovi, a bude to opravdu ta cesta, po které chtějí společně jít?

Pojďme společně prožít příběh, který může každému z nás něco nápadně připomínat.