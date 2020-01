Jako knoflík v hlavě

Koralína žije ve velkém, tajemném starém domě. Je v něm bezpočet dveří, ale jenom jedny jsou pořád zamčené. A jak už to se zamčenými dveřmi chodí, i za těmihle se skrývá něco, co by tam mělo raději zůstat. Žije za nimi rodina, která se dokonale podobá rodině Koralíny, dokonce je ve všem tak nějak lepší. Ale něco je na ní přece jenom zvláštní…