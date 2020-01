Honza, Honza? Honza!

Co by byly české pohádky bez Honzy! Hloupého, chytrého, silného, málem králem, tu je kára, ten to ryje. Herci a příležitostnému režisérovi Divadla Alfa Petrovi Borovskému pohádky o Jeníčcích, Jancích a Honzovi 100x jinak nedaly spát. A vznikl scénář, který čerpá z variant tří známých pohádek o Honzovi. Propojený obcí Janovice, kde se chystá mezinárodní oslava jmenin – mají přijet hosté z italského Janova nebo jihoafrického Johannesburgu.