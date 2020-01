Jiří Šorm – Na cestě vernisáž: 7. 1. 2020 v 17:00 výstava: 2. 1. - 31. 1. 2020 Pozor, vernisáž se koná mimořádně v úterý. Akademický malíř Jiří Šorm je nejen malíř a sochař, jeho velkou vášní je cestování do exotických a turisty neobjevených krajin – například mezi lidojedy na Novou Guineu, kde byl málem sněden domorodci, což by pro nás byla velká škoda. Většina cestovatelů nám zážitky z exotických krajin zprostředkovává prostřednictvím cestopisů, Jiří Šorm je vkládá do svých obrazů. Na cestách píše si deníky a čerpá inspiraci pro svou tvorbu. Nečekejme ale realistické obrázky z cest. Z jeho obrazů prýští vůně pralesů, jeskyní a dalekých krajin, které procestoval. Jeho díla jsou hluboce inspirována pravěkým a domorodým uměním.