Isara, Saša Niklíčková a Alternativa v A.C.W. Saloonu

Někdo věří, že v pátek 13. je lepší zůstat doma a čekat, co hrozného se stane. Pro ty, kteří na to nevěří, máme pozvánku do klubu A.C.W. Saloon v naší oblíbené Plzni. No a protože je lepší se o fajn zážitky podělit, pozvali jsme i harmonikářku a písničkářku Sašu Niklíčkovou a naše kamarády z kapely Alternativa. Těšíme se na vás i na ně. Isaráci