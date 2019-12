Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu. Dozvíte se více o tom, jak dobu adventu a Vánoc trávili naši předci a poodhalíte také něco ze symboliky tohoto období.

Během večera se můžete ohřát u jednoho z velkých ohňů na nádvoří a ochutnat svařené víno či čaj. Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a koledy v podání plzeňské skupiny Gutta.

Důležité informace

Vánoce na Rabí se těší velké oblibě, kapacita jednotlivých prohlídek je omezená, a proto doporučujeme rezervaci. Objednávky budeme přijímat od 4. listopadu 2019, a sice na adrese rudova.hana@npu.cz, nebo na telefonním čísle 376 596 235 (a to od pondělí do pátku od 11.00 do 14.00).

Rezervace je platná až v okamžiku, kdy ji potvrdí správa hradu Rabí.

Jednotlivé prohlídky budou odcházet v následujících časech: v 16.00 (již obsazeno), v 16.20 (již obsazeno), v 16.40 (již obsazeno), v 17.10 (již obsazeno), v 17.30 (již obsazeno), v 17.50 (již obsazeno) a v 18.10.

Prohlídka bude trvat čtyřicet pět až šedesát minut.

Vstupenky na prohlídku se vyzvedávají v den konání akce, a to nejpozději 15 minut před začátkem vámi vybrané prohlídky na pokladně hradu.