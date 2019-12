Vánoční Busking Párty – Tiny Beat, Bolehlav, The Pau

Pilsen Busking Fest & Místní Borci uvádějí: VÁNOČNÍ BUSKING PÁRTY! Konec roku se blíží a je tedy na čase pro pořádnou párty! Ne, opravdu vás nepoženeme ven do toho mrazu a ne, nebude to ten pravý busking jako znáte z festivalu. Společně s lokální crew Místní Borci jsme si pro vás připravili večírek, kde se postupně představí 3 one (wo)man projekty, kdy každý bude úplně jiný, ale za to, když zavřeš oči, uvidíš celou kapelu.

Máme velkou radost, že vám postupně zahrají: Polský one woman punk The Pau, letošní objev elektro scény Bolehlav a nakonec i live looping one man show Tiny Beat, který buskoval naposledy na Pilsen Busking Festu 2019 a kdo jej potkal na ulici, rozhodně nebude chybět! Celá akce se uskuteční v sobotu 14.12. v Anděl Music baru a o áftrpárty se postará DJ Lishuk

TINY BEAT /cz/ live looping / beatbox / electro

Tiny Beat je dvojnásobný mistr České republiky v beatboxu. Podařilo se mu též probojovat do TOP16 nejlepších beatboxerů na světě na World Beatbox Battle Championship. Za svoji více než desetiletou kariéru vystoupil na nespočtu hudebních a kulturních akcí, na festivalech, v klubech, divadlech apod. Účastní se mezinárodních projektů a provádí své unikátní beatboxové workshopy po celém světě. Se svoji ONE MAN SHOW a workshopy vystoupil v Čechách, na Slovenksu, Ukraině, v Polsku, Německu, Belgii, Litvě, Itálii, Chorvatsku, Řecku, USA - New York, Connecticut, UK - Plymouth, London, Thaisko. Zabývá se též liveloopingem a se svoji až 45 minutovou oneman show hraje nejrůznější moderní hudební žánry jako Hip Hop, Drum'n'Bass, Dubstep, Electro atd. Specializuje se též na zvukové efekty, kterými ozvučuje divadelní představení a animované filmy.

BOLEHLAV /cz/ dubstep / breakcore / metal

Bolehlav ie sólo elektro projekt Michala Milka který bourá hranice mezi žánry jako dubstep, breakcore či metal a skládá je do jednolité mozaiky. Michala můžete znát jako frontmana noise rockové kapely noAR+IS+ ze které si hodně bere i pro svojí současnou tvorbu . Výsledkem jsou zlámané beaty, vykroucený bassy, řezavá kytara a texty osekané na kost. Definitivně jeden z objevů roku 2019 na tuzemské elektro scéně! Kdyby Nine Inch Nails a Skrillex měli dítě, byl by to Bolehlav.

THE PAU /pol/ one woman / experimental / indie punk

Jediná zahraniční „kapela“ The Pau není tak úplně kapela. Její projekt by se dal popsat spíš jako punková kapela s jednou členkou. Energie, která z písniček The Pau jde, je – v dobrým slova smyslu – kapelová. Paulina dříve s kapelou vystupovala, ale pro tuhle chvíli se rozhodla nacpat si ji do telefonu a hrát do připravených podkladů sama s kytarou. Ostrý texty, ve kterých se The Pau vypořádává s tím, co ji štve, tuhle atmosféru jen dokreslují.

Afterparty: DJ LISHUK breakbeat / disco (Matchbox Sound System)

Kdy: 14.12.2019, start. 20:00 Kde: Anděl Music bar Lineup: Bude! Vstupné: Pohyblivé od 100,- až do nekonečna, protože na místě bude i klobouk, do kterého můžeš hodit během vystoupení každému z interpretů přesně tolik, kolik uznáš za vhodné