Mikuláš - Plzeň Bolovec

5.12.2019 od 17 hodin je pro děti připraven pestrý program plný her s návštěvou MIKULÁŠE, HODNÉHO (na přání i "zlého")ČERTA a ANDĚLA, kteří rozdají dětem Vámi donesené balíčky. Balíčky se jménem dítěte a vzkazem pro Mikuláše prosím doneste do recepce budovy A nejpozději do 4.12.2019.

Lístky si můžete zakoupit v předprodeji od 12.11.2019, v těchto odpoledních hodinách Út, St, Čt 15:00 - 18:00.

Předprodej: pracoviště Ledecká 23, Plzeň.

Děti 130,-Kč, dospělí 90,- Kč.