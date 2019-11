Plzeň Design Week

Čtvrtý ročník největšího prodejního festivalu a meeting point designové scény na západě Čech bude tak trochu retro. Návratem do minulosti sledujeme vývoj významných značek, které si v době nesvobody vydobyly pověst “fenoménu” a zůstaly jím dodnes – například Fatra a nafukovací hračky Libuše Niklové, jízdní kola Favorit či auta Velorex. Ikonické symboly předlistopadového designu se během jednoho týdne protnou s tématy výročí sametové revoluce, svobody a otevření hranic a vytvoří rámec, v němž se od 11. do 17. listopadu budeme designu v DEPO2015 věnovat.

PROGRAM:

MOOVEMENT WARM UP PARTIES

L’Age D’Or / koncert elektronického dua z Francie

čt 17.10. ve 21:00 / vstupné zdarma / FB

Knedlo zelo wear / workshop sítotisku

čt 24.10. / 21:00 / vstupné zdarma / FB

Oh My Gear / workshop tvorby elektronické hudby

čt 31.10. / 21:00 / vstupné zdarma / FB

Zemřít pro design (2016) / promítání dokumentu

čt 7.11. / 21:00 / vstupné zdarma / FB

VÝSTAVY

Fatra – příběh hraček

11. – 17.11. / Bistro&Café DEPO / více

Fenomén Favorit

11. – 17.11. / ateliérová ulička / více

Fenomén Favorit s autorem výstavy Janem Králíkem

komentovaná prohlídka

15.11. v 17:00 / ateliérová ulička / více

Nový (z)boží

Národní cena za studentský design 2019, Ilustrace a design na Sutnarce

11. – 20.11. / tržnice / více

Ilustrace a design na Sutnarce

11. – 20.11. / tržnice / více o jednotlivých ateliérech v sekci Vystavovatelé

Plzeň 11/89

fotografie Radka Kodery z roku 1989

11. – 20.11. / truhlárna / více

PŘEDNÁŠKY, PREZENTACE, PROHLÍDKY

Módní návrhářka Josefina Bakošová o své tvorbě

11.11. v 19:00 / kavárna / více

Kuba & Pilař architekti o návrhu nové Západočeské galerie

12.11. v 19:00 / kavárna / vstup zdarma / více

Pecha Kucha Night Plzeň vol. 30

13.11. ve 20:20 / FDU LS ZČU / více FB

V. Cinádr, L. Houška: Vizuální smog v Plzni – reklama v proměnách času

komentovaná procházka městem

14.11. v 17:00 / sraz: fontána před OC Plaza (Radčická 2, Plzeň) / více FB

Slavnostní vyhlášení Národní ceny za studentský design

14.11. v 17:00 / klempírna / pouze pro zvané / více

Design a svoboda

diskuze módní návrhářky Liběna Rochové, teoretika designu Jiřího Huláka a sochaře Pavla Karouse

15.11. v 18:15 / kavárna / více

Fotojatka

prezentace tvůrčí fotografie

16.11. od 18:00 do 20:00 / kavárna / více

WORKSHOPY

Odekoruj si sám s Nalejto

workshop dekorace porcelánu

11.11. v 10:00 nebo 15:00 (2,5h) / kontejnerová terasa / více / poplatek 800,- / vstupenky

Julian Vogel – Peace Wall

workshop pro veřejnost – tvorba zdi míru

12.11. – 16.11. od 10:00 do 17:00 / Fresh Air Gallery / více / zdarma

Glass Atelier Z

ukázky sklářského řemesla

16.11. od 11:00 do 20:00 / foyer / více / zdarma

Kokedamí workshop

16.11. v 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, nebo 18:00 (1 h) / kontejnerová terasa / více / poplatek 500,- / vstupenky

Reformát – výroba diáře

16.11. ve 14:00 (2,5 h) / kontejnerová terasa / více / poplatek 250,- / vstupenky

Usměvavé krasopsaní

16.11. ve 13:00 (1,5 h) / zasedačka / více / poplatek 490,- / vstupenky

Můj vysněný domov s Petrem Šlejmarem

16.11. od 15:00 do 18:00 / zasedačka / více / zdarma / nutná registrace na info@plzendesign.cz

BENDOX POP-UP

Bendox – artové knihkupectví z Centra pro současné umění DOX

11. – 16.11 / tržnice / více

Z pokoje do pokoje – čítárna knihkupectví Bendox

11. – 16.11. / tržnice více

Ester&Josefina – autorské čtení knih Terapie sdílením Live vol. 1 a vol. 2

11.11. v 17:00 / čítárna knihkupectví Bendox / více

KONCERT

WWW

15.11. ve 20:00 / klempírna / vstupné 150,- GoOut / 200,- na místě / více / FB / vstupenky

PRO DĚTI

/ FB

Dětská expozice / herní koutek Fatra

11.-16.11. / ateliér / více

Výtvarný workshop s ilustrátorkou knihy Nejprv práce, potom zábava Olgou Yakubovskayou

pro děti 4-10 let

13.11. v 17:00 / čítárna knihkupectví Bendox / více

Ekokom retro dílna

workshop pro děti od 4 let

15.11. od 17:00 do 20:00

16.11: od 10:00 do 20:00

dětský koutek / více FB

Literárně výtvarný workshop s autorkou knihy ABCZ aneb H jako Havel Denisou Šedivou

workshop pro děti od 6 do 10 let a jejich dospělé doprovody

16.11. v 15:00 / čítárna knihkupectví Bendox / více

NAKOPNI SVOJI ZNAČKU

vzdělávací program pro mladé značky

13.11. od 9:00 do 18:30 / coworking / více / FB / vstupenky

PRODEJNÍ PŘEHLÍDKA V AUTOBUSOVÉ HALE

více o jednotlivých vystavovatelích v sekci Vystavovatelé

Slavnostní zahájení

15.11. v 18:00 / autobusová hala

Prodejní přehlídka

15.11. od 17:00 do 20:00

16.11. od 10:00 do 20:00

jednorázové víkendové vstupné (59,-)

Happy hours na prodejní přehlídce

16.11. od 17:00 do 19:00 / autobusová hala

Módní přehlídky v rámci prodejní expozice

16.11. / autobusová hala