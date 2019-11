JUJU (Fuzz Club, Itálie) & Seldom Seen + Midub

Místní Borci uvádějí: Z Londýnského labelu Fuzz Club Records k nám do Plzně jezdí samí dobrý, přímo žužu kapely. (např. The Oscillation, Medicine Boy, Sherpa The Tiger) a nejinak tomu bude i v případě JUJU z Itálie! Psych, kraut rock a rock ‘n’ roll již 19.11. rozduní a rozhejbe všechno co se sejde v Anděl Music baru a my budeme u toho! Budou u toho i kucí ze Seldom Seen a live electro projekt Midub! JUJU (Itálie) psych / kraut / rock

JuJu je projektem sicilského multiinstrumentalisty Gioele Valentiho (Lay Llamas, Herself). V návaznosti na debut projektu JuJu v roce 2016 - různými hudebními publicisty považovaný za jedno z nejlepších, nejinovativnějších psychedelických alb roku, podepsal Valenti smlouvu s Londýnským Fuzz Clubem (progresivní label zaměřující se na psych/kraut, vydávají zde např. The Oscillation, Sonic Jesus, The Underground Youth, Medicine Boy a další) a následně vydal další skvělé album LP „Our Mother Was A Plant“. Na novince "Maps And Territory" pokračuje dál ve svých stopách a JuJu tak pokračuje v objevování rituálních, psychedelických končin zákoutí hudby jako takové. Do jeho textů se více a více promítá i současná klimatická krize, problematika uprchlictví a další problémy dnešních dnů...

SELDOM SEEN ambient / post / rock Ex In basement, kucí z Plzně a okolí se svými krabičkami a kytarami!

Midub má na svědomí spolupráci s J.A.R., tvoří vlastní electro kompozice a inspiraci hledá v klasikách elektronické scény 90’s, jako Laurent Garnier, Chemical Brothers, atd..