Swallow the Sun v Plzni

Dát temnotě život… SWALLOW THE SUN se vrací s OCTOBER TIDE a OCEANWAKE

Máme radost, že podzimní pokračování When A Shadow Is Forced Into The Light Tour 2019 se opět nevyhne Čechám, a že dojede až na Slovensko. Obzvlášť když s sebou SWALLOW THE SUN přibírají švédské bratry Norrmany (ex-Katatonia) a jejich OCTOBER TIDE a atmosferiky OCEANWAKE z Finska.

Temné a melancholické tóny tisíců jezer tak rozezní Plzeň a Bratislavu.