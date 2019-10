ÇUB – crazy electro math techno párty z Francie v Plzni & Insanidroid + .ЯaR

Místní Borci uvádějí> Uff, po velice výživném busking festu jsem opět zpět a máme tu pro vás šílenou math rock / electro / techno párty kapelu Çub z Francie, která roztančí Anděl ikdyž vás tam bude třeba 5. Což by byla převeliká škoda, páč kucí ty tanečky maj vážně moc hezky nacvičený a na pódiu je doprovodí lokální novinka .ЯaR aka půlka Myotox a další dvojka Insanidroid, která už hraje od roku 2018 a stačí si na to taky „jen“ ve 2! Už za chvilku, 29.10. v Anděl Music Baru, tak neváhej a pozvi kámošky ;-) ÇUB math rock / techno

Çub je šílená electro math rock techno kapela z Francie. V jerjich hudbě je mnoho rozdílných vibrací a vlivů. Nikdo tomu nerozumí, ale všichni to milují! Ze zatuchlých garáží to během pár let dotáhli na velká festivalová pódia a navštívili například Německo, Portugalsko, Španělsko či Švýcarsko. Vůbec nevíme jak se jejich jméno kapely čte, páč nemáme v týmu žádnýho rodilýho či jinýho borce z Francie, ale rozhodně víme, že se bude tančit i po stropě! Dej si videa, ať víš co tě čeká!

Dvouhlavá invaze z budoucí minulosti. Elgroth: Vocals, synths, backtrack & beats, arranges + Amon: Solo guitar, rhythm guitar, arranges. Takže se připrav na elektroniku, metal a to pouze ve 2 bez nějakých kompromyší!

.ЯaR alternative / post rock Zbrusunohá kapela s členy Myotox pouze ve složení basa & bicí a jejich klubová premiéra, 15 minut, možná o minutku víc povídání mezi bubeníkem a basákem za pomocí hudebních nástrojů. Kdo z nich udělá větší bordel? Kdo vyhraje tento duel?

Kdy: 29.10.2019 Kde: Anděl Music bar, Plzeň Vstup: 100,- a více pouze na místě!