Meet and Greet: Chceš se s Veronikou pozdravit osobně, popovídat si a jenom autogramiáda Ti nestačí? Vstupenka Meet&Greet Ti to zaručí. Navíc si odneseš zdarma fotku a plakát s věnováním. Počet vstupenek je samozřejmě omezen. Veronika Spurná herečka, zpěvačka, tanečnice, youtuberka

Více informací o akci Veronika Spurná: This is ME tour na www akce