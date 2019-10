Roman Brückner – Obrazy událostí

Maluje od okamžiku, kdy chtěl nakreslit konkrétní věc a povedlo se mu to. Byl to stegosaurus, kterého viděl ve filmu Cesta do pravěku. To mu bylo 9 let. Autora fascinuje svět vědy, objevů či dobývání vesmíru. Proč vlastně maluje? Jeho díla jsou reakcí na obrazy, které vídá v galeriích a i jinde a se kterými, i přes jejich nespornou řemeslnou kvalitu nesouhlasí. Hrozí se totiž toho, že by mohla být chápána jako oficiální umění naší doby. Pokouší se tím říct své pomyslné B. Ve svých obrazech by rád ukázal svět, ve kterém žijeme v celé jeho rozmanitosti a z různých úhlů pohledu. Sami můžete být svědky vzniku díla, obraz po obrazu v průběhu času. Doufáme, že Vás zde vystavená díla zaujmou.