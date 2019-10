Plzeňské historické podzemí za svitu baterek

Nenechte si ujít speciální prohlídku Plzeňského historického podzemí pouze za svitu baterek! Tato prohlídka vás navíc zavede i do nově rozšířené části podzemí.

Během prohlídky vám poodhalíme tajemství labyrintu chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století. Poznáte život pod městem a díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. Navíc objevíte další autentičtější část celé podzemní chodby, kterou jsme zpřístupnili v únoru tohoto roku a navštěvujeme ji pouze během prohlídek za tmy.

Vstupenky na prohlídku doporučujeme zakoupit předem online, neboť kapacita je omezena počtem 20 osob na prohlídku.

Máte se na co těšit!

Upozorňujeme, že děti do 3 let nemohou vstoupit do podzemí z důvodu bezpečnosti. Také doporučujeme teplejší oblečení a pohodlnou obuv.