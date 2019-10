Plzeňské oslavy vzniku republiky

I letos jsou naše prohlídky součástí programu Plzeňských oslav vzniku republiky! Zveme vás do Pivovarského muzea v Plzni, Plzeňského historického podzemí a do pivovaru Gambrinus za symbolickou cenu 28 Kč.

Pivovarské muzeum v Plzni bude otevřeno od 10:00 do 18:00 hodin. Na prohlídce se seznámíte s historií plzeňských hospod a dozvíte se vše o pivu a pivovarnictví, ukážeme vám sladovnu, hvozd, valečku, laboratoř nebo pivní kuriozity. V expozici uvidíte kolekcí pivních lahví, nejmenší džbánek na světě, obří korbel a další sběratelské předměty. Během prohlídky si budete moci prohlédnout i výstavu Pivovarské muzeum již 60 let!, kde uvidíte nejstarší a nikdy nezveřejněné fotografie z doby záchrany právovárečného domu, ve kterém sídlí od roku 1959 právě Pivovarské muzeum. Dále uvidíte fotografie, jež zachycují vznik muzea a některých jeho vůbec prvních exponátů. Proniknete tak do historie vzniku muzea a odtajníte proměny budovy Pivovarského muzea v čase za posledních 90 let – od první myšlenky na založení muzea do dneška.

Plzeňské historické podzemí vám odkryje labyrint chodeb, studní a sklepů od 10:00 do 18:00 hodin každých 20 minut. Celková jeho délka je téměř 19 km a vede pod celým historickým jádrem města Plzně. Odborný průvodce vás provede zpřístupněnou trasou, kde se dozvíte, jak podzemí vznikalo a díky exponátům proniknete do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. Závěrem prohlídky je vodárenské věž, kde uvidíte repliku velkého vodního kola.

Prohlídková trasa pivovaru Gambrinus vám odhalí, jak se pivo vaří a jak chutná ještě zrající pivo. Prohlídku můžete absolvovat v 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 hodin. Dozvíte se nejen o výrobním procesu a historii pivovaru, ale hlavně si vyzkoušíte školu čepování piva, která je důležitou součástí pivní kultury. Během prohlídky vás čeká vydatná degustace různých druhů piv Gambrinus (pro starší 18 let).