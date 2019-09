Posvícení v Plané

V sobotu 28. září se bude v Plané již po druhé konat posvícenská slavnost. Celý program bude probíhat na náměstí Svobody od 13:00 hodin. K vidění budou vystavena krásná stará auta, pro děti budou připraveny hry a historický kolotoč na ruční pohon na kterém se budou moci svézt zcela zdarma. Dospělé jistě potěší stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením. Těšit se můžeme na palačinky od Baghýry, dobrou kávu, sladkosti a koláče.

Kapela URBAND

Velkým lákadlem jsou dvě kapely, které v Plané budou vystupovat. Od 15:00 hodin svůj neodolatelný šraml ruských mafiánských písní, dekadentních valčíků, patetického blues a skřípajícího jazzu zahraje brněnská kapela URBAND. Kromě toho všeho se můžete těšit na pouliční drzost i kavárenský sentiment v jednom. Zkrátka lepší hospodsko-kavárensko-pouliční trojku u nás prostě nenajdete.

Kapela ZNOUZECTNOST

Kapelu ZNOUZECTNOST snad ani není třeba podrobněji představovat. Tato plzeňská kapela hraje již od osmdesátých let a na jejich neoficiální koncerty se kdysi jezdilo do zapadlých venkovských hospod. Znouzectnost hraje kdesi v základu punk a folk, ale také mísí styly. V 17:00 hodin vám nalejí do žil spoustu energie Déma (Petr Škabrada – elektrická kytara, zpěv), Golda (Oldřich Neumann – baskytara, zpěv) a Caine (Jaroslav Matějovský – bicí, zpěv).

Soutěž o nejlepší posvícenský koláč

Stejně jako loňský rok proběhne soutěž o nejlepší posvícenský koláč. Všichni, kdo rádi pečou mají možnost se se svými výrobky blýsknout. Příjem koláčů proběhne mezi 13:00 – 14:00 hodinou. Pozor! Letos hodnotí sami účastníci Posvícení. A ceny? Ty jsou rozhodně zajímavé.