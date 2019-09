Paní Swansonová, John Dodge, Policista, Mechanik, Knihovnice, Kosmonaut... Osudy podivínů z městečka Middletown. Z městečka, které je na okraji zájmu - stejně jako každý z nich. Nesou si svůj vlastní tragikomický příběh, který se postupně odhaluje.

Mikrosvět malého města pak tvoří metaforickou paralelu celého vesmíru. Křehký i drsný, poetický, ale i komický příběh o samotě a míjení, z kterého mrazí.Autor za text obdržel cenu Hortona Foota pro novou nadějnou americkou hru. Ta měla premiéru v listopadu 2011 v newyorském divadle Vineyard (off-Broadway), režie Ken Rus Schmoll.

Will Eno (1965) žije v newyorském Brooklynu. Kromě šesti původních her napsal adaptaci Peera Gynta pod názvem Gnit. Většina jeho her byla premiérově uvedena ve Velké Británii, nicméně poslední dobou má úspěch i doma. Získal několik literárních stipendií, za hru The Flu Season /Chřipková sezóna získal Oppenheimerovu cenu za nejlepší americký debut. Hra Thom Pain (based on nothing)/ Thom Pain (podle ničeho) se dostala do finále Pulitzerovy ceny v kategorii dramatu za rok 2005. Jeho hry uvedla divadla v Británii - Gate Theatre, the SOHO Theatre, a BBC Radio v Londýně; v USA - the Rude Mechanicals Theater Company, The Satori Group (Seattle), the Flea Theatre, NY Power Company and Naked Angels (NYC), Circle-X (Los Angeles), The Cutting Ball Theater (San Francisco); v Paříži (Quebracho Théâtre); a také v Berlíně, Sydney a São Paulu.

Uměleckým šéfem v newyorském Vineyard Theatre byl na podzim r. 2010, kdy byla poprvé uvedena hra Middletown, Douglas Aibel.

Hra Middletown je uváděna se svolením United Talent Agency.