Možná tulák, možná smolař, ale chlapík se srdcem na pravém místě. Od roku 1914, kdy natočil své první filmy, nesestoupil z pláten němého i zvukového filmu a dnes ani z televizních obrazovek.

Osmaosmdesát let života Charlie Chaplina promítá Jiří Pokorný do baletních obrazů, jimiž vzdává hold nejen podstatné postavě celuloidového pásu, ale především člověku, jehož životní zkušenosti, umělecká i politická odpovědnost a také zisky i prohry v osobním životě mají co říci i dnes. Hudební koláž s hity z Chaplinových filmů umocňuje portrét velkého umělce a dodává rámec originální taneční kompozici.