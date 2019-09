Chyť mě, jestli na to máš (catch me if you can)

Muzikál Chyť mě, jestli na to máš je založen na stejnojmenném filmovém trháku režiséra Stevena Spielberga s Leonardem DiCapriem a Tomem Hanksem. Muzikál Chyť mě, jestli na to máš je založen na stejnojmenném filmovém trháku režiséra Stevena Spielberga s Leonardem DiCapriem a Tomem Hanksem v neuvěřitelném, ale pravdivém příběhu Franka Abagnala. Předčasně vyspělý teenager Frank Abagnale jr. uteče z domova hledat slávu a bohatství, čímž odstartuje nezapomenutelné dobrodružství. Vyzbrojen pouze svým chlapeckým šarmem, velkou představivostí a miliony dolarů v padělaných šecích se Frank úspěšně vydává za pilota, lékaře a právníka – žije si na vysoké noze a získává dívku svých snů. Frankovy lži však přitáhnou pozornost agenta FBI Carla Hanrattyho. Chyť mě, jestli na to máš je skvělá muzikálová komedie se strhujícím příběhem a hudebními čísly nabitými energií! Martin Harich Martin Harich je dvacetiletý slovenský zpěvák, skladatel a moderátor. Účinkoval v britské sérii soutěže X Factor, kde skončil mezi nejlepšími 16 muži.

