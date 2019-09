Nýřanské železniční září 2019

Prohlídka zatopené rychlíkové lokomotivy 475.111● Výstava historie železnice ● Výstava železničních modelářů ● Výstava fotografií s železniční tématikou ● Prodej suvenýrů IMC Plzeň ● Jízdy s historickou inspektorskou drezínou ● Výstava a ukázka moderní techniky SŽDC s.o. ● Jízdy historických vlaků na všechny směry ● Výstava historické i soudobé hasičské techniky ● Ukázka parní stříkačky z Domažlic ● Ukázka moderní techniky hasičů SŽDC s.o. ● Sraz autoveteránů na velkém parkovišti u podniku Dioss a.s. ● Spanilá jízda autoveteránů Dioss – Heřmanova Huť – Nýřany – Zbůch u Šachty - Dioss ● Den horníků 2019 ● Otevření hornického muzea ● Kulturní akce Historicko-hornického spolku ZUD ● Průvod havířů od železniční stanice přes obec na šachtu ● Vyhlídková vodárenská věž a Expozice skla vyráběného v Heřmanově Huti