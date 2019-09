Dny českého piva - Architektonické procházky

Od 27. do 29. září vás zveme na Architektonické procházky plzeňským pivovarem. Na prohlídce vám nabídneme zcela odlišný pohled na dnešní pivovar a přiblížíme jeho stavební rozmach.

Chcete vědět kolik budov varen stojí v pivovaru, kde byla první brána nebo třeba kde bydlel vrchní sládek a v jaké budově právovárečníci vítali císaře Františka Josefa I.? To a ještě mnohem více se dozvíte na speciální prohlídce, při které objevíte, že pivovar je zvláštním „městem ve městě“, do kterého se vstupujete slavnou Jubilejní bránou. Nebudou chybět ani vstupy do reprezentačních budov pivovaru jako je generální ředitelství a hlavně původní reprezentační síně pivovaru, dnes Společenského a konferenčního centra Secese s originální výzdobou. Na závěr nebude chybět ani ochutnávka piva ve stylovém prostředí pivovaru.

Prohlídky se konají v časech: