Dopisy Olze (Divadlo v Dlouhé, Praha v rámci MFD)

DOPISY OLZE První scénické uvedení dopisů Václava Havla z vězení z let 1979 – 1983 jako připomenutí člověka, který vstoupil nejen do světových dějin, ale i do našich životů a srdcí. Divadelně – pohybovo – hudební tvar asociativního rozvíjení textu dopisů o vnitřním světě člověka uprostřed životní zkoušky v malém prostoru vězení s neustálou přítomností dalších spoluvězňů a reflexe našeho vztahu k fenoménu Václava Havla navazuje na tradici některých poetických projektů Divadla v Dlouhé.