Elegance molekuly (Dejvické divadlo, Praha v rámci MFD)

ELEGANCE MOLEKULY Tři molekuly, tři muži s vizí a odvahou riskovat

Příběh o silné vizi, předvídavosti, štěstí a odměně, která přišla příliš pozdě. Hra jednoho z nejuznávanějších současných českých dramatiků si všímá rozporuplné osobnosti geniálního českého chemika profesora Antonín Holého, jednoho z otců léku proti AIDS, který dnes užívá více než osmdesát procent pacientů na celém světě. Z chemické laboratoře do lékárny na nejbližším rohu je to často jen pár stovek metrů. Ale molekula léku na téhle cestě projde procesem za stovky milionů dolarů, na kterém se podílejí často tisíce lidí. Tedy ta molekula, která má štěstí a dojde do cíle. Tři takové látky a jejich tři „otce“, jedním z nichž byl i profesor Holý, Zelenkova hra sleduje. Zkoumá vznik a velice dramatický průmyslový vývoj látek z českých chemických laboratoří, propojuje dokumentární prvky s fikcí a vědecká fakta odlehčuje humorem. Petr Zelenka o své práci na textu říká: „Ačkoliv o chemii téměř nic nevím, začal jsem být na pana profesora Holého hrdý. Jistěže on a lidé kolem něho měli obrovské štěstí, ale to, co vymysleli a co v praxi tak dobře funguje, je geniální. On a jeho tým vymysleli funkční terminaci řetězení DNA. Byli ve správné době na správném místě a byli připravení. Jejich životní příběh obsáhl zánik bipolárního světa, nástup HIV ale i vznik gigantické farmaceutické firmy, která se do první světové desítky dostala právě díky těm třem českým molekulám. Začal jsem o tom všem mluvit s kamarády a známými a zjistil, že většina z nich Antonína Holého nezná. Tak jsem se pustil do psaní.“