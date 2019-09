Maryša (Divadlo Petra Bezruče, Ostrava v rámci MFD)

MARYŠA bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových je bezesporu nejznámější a nejhranější české drama. Proč se režisérka rozhodla právě pro tento klasický titul a co je na něm současného? „Příběh Maryši mi přišel nadčasový. A přesný. A taky vůbec ne jen o penězích. Maryša je pro mě žena, která balancuje na ostří nože: bojí se rozhodnout jinak než ostatní a zároveň touží jít svou cestou. A právě tohle morální dilema je důvod, proč má cenu dnes Maryšu uvádět u Bezručů. Protože kolem sebe stále vidíme mnoho lidí, kteří dokolečka opakují to, co považují za dobré, aniž by se skutečně zamysleli, jestli je to také to, co chtějí. A naopak. Není totiž tak těžké udělat rozhodnutí, daleko těžší je ho ustát,“ říká Janka Ryšánek Schmiedtová a dodává: “Důležitým bodem mého rozhodování bylo i to, že jsem v hereckém souboru Bezručů našla ideální představitele pro jednotlivé postavy, a to nejen u titulní role – i když Pavla Gajdošíková je pro mě v tomto ohledu zjevení, ona chápe Maryšu snad i více než já, a to mě pudilo k práci.“ Titul samotný byl v posledních letech několikrát pozoruhodně inscenován, i festival DIVADLO prezentoval v nedlouhém intervalu interpretaci tohoto díla brněnským HaDivadlem (2014) a pražským Národním divadlem (2018).