Interaktivní expozice pro děti a rodiče se věnuje složkám integrovaného záchranného systému a situacím, ve kterých se může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský život.

Zážitková výstava Já, Hrdina je zaměřená na nejmladší diváky, které hravým způsobem seznamuje s tím, jak se chovat v krizových situacích. Děti se na motorce a na kole zapojí do provozu na uměle vybudovaném dopravním hřišti se silnicí, domy a zaparkovanými maketami policejního auta, hasičské cisterny a sanitky, když v tom se stane nehoda. Co by děti měly v takové situaci udělat? Během společné hry se to naučí. Díky spolupráci s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému vznikne doprovodný program pro širokou veřejnost. Ta má totiž často o fungování složek IZS jen velmi povrchní informace. Na přednáškách vystoupí hasiči, policisté, lékaři zachraňující životy ve vrtulníku a povypráví o svých zážitcích, dorazí také zástupci BESIP. Připraveny jsou také ukázky hašení požáru, vyprošťování z vraku, první pomoci a dalších aktivit IZS. Součástí programu budou také lektorské programy pro školy nejen Plzeňského kraje.

Výstava je určena pro děti od 4 do 12 let.