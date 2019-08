NHL Global Fan Tour - Plzeň

NHL Global Fan Tour™ míří do České Republiky. Putovní muzeum pro fanoušky, které vzdává hold National Hockey League a jejím evropským hráčům, bude možné navštívit v celkem deseti městech a třech zemích: ve Švýcarsku, v Německu i v Česku. V tom bude zastávek nejvíc - představí se tu hned v pěti městech.

Prvním místem konání jsou 25. srpna německé Drážďany. 4. září se Global Fan Tour přesune do švýcarského Lausanne, 7. září do Norimberku a 11. do Mannheimu.

Odtud už zamíří do Česka: 16. září se představí v Českých Budějovicích, 18. v Brně, 20. v Ostravě a 23. v Plzni. Od 28. do 29. září bude k vidění v Berlíně a evropskou tour pro fanoušky zakončí 3. října v Praze, kde se o den později odehraje zápas základní části pod hlavičkou 2019 NHL Global Series™ mezi Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks.

Pondělí 16. září: Brno, Náměstí svobody

Středa 18. září: České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II.

Pátek 20. září: Ostrava, místo bude upřesněno

Pondělí 23. září: Plzeň, Náměstí republiky

Čtvrtek 3. října: Praha, místo bude upřesněno

Další podrobné informace