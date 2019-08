Po loňské úspěšné premiéře, kdy během dvou dnů do prostoru DEPO2015 v Plzni zavítalo více než 8 tisíc návštěvníků, se opět tento areál otevře pro milovníky knih od 20. do 21. září. Kromě pestré nabídky knižní produkce chce letošní mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Plzeň ve své programové části propojit téma z květnového pražského veletrhu, zaměřeného na Latinskou Ameriku, s hostem, jenž se představí příští rok, a to Polskem. Plzeň se tak stane zajímavou knižní křižovatkou dvou různých světů.