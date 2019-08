Prosiňtě, že rodim (festival Divadlo)

Autobiografický kabaret o něčem tak intimním jako je porod. O tom se snad ani divadlo dělat nedá. Tři matky na mateřské to zkusí. - Jsou tři, dohromady mají šest dětí a všechny je porodily. První v porodnici a druhé doma. A teď společně dámy připravily představení je pro všechny typy žen. Pro ty, co rodily i pro ty, co rodit budou. Pro ženy, které nerodily a ani rodit nebudou. A dokonce i pro muže!