A ty kde bydlíš? Ve skříni (festival Divadlo)

A kde ty bydlíš? (Ve skříni) - pracovní název

/Scénické zamyšlení nad tím, zda stále platí, že kdo židli má, bydlí./

Zuzana Burianová a JOHAN (CZ)

úterý / Tuesday 10. 9. 2019, 19:00 (premiéra)

středa / Wednesday 11. 9. 2019, 17:00 (I. repríza)

čtvrtek / Thursday 12. 9. 2019, 11:00 (II. repríza)

70 min bez přestávky / without interval

Původní autorská inscenace pokračuje v cyklu původní tvorby iniciované centrem JOHAN Plzeň, který vychází ze zájmu a studia současného společenského dění, zajímá nás svět, ve kterém žijeme. Umění podle nás má za úkol dotýkat se palčivých momentů našeho života.

Tentokrát se zabýváme bydlením, spolubydlením, nebydlením. Chceme vypovídat i o nemožnosti bydlet samostatně, bez rodičů, bez nevybraných i nevybíravých spolubydlících, o bydlení, které dává šanci na zaplacení nájmu, na splacení půjček, zaplacení hypoték a jiných řetězů a pout která odkládají šanci na důstojný život.

Zaujalo nás situace mnoha našich přátel a kolegů, kteří i při úspěšném rozjezdu kariéry, po úspěšném dovršení studia, při vstupu do samostatného dospělého života musí žít jako děti, doma nebo skoro na internátě.

A co teprve Ti, co nemají to štěstí úspěšného dostudování, zdařilého startu kariéry, a třeba mají nefunkční rodinné zázemí. Chceme se podívat uměleckými prostředky na to, zda je opravdu bydlení základní lidské právo? Jaké bydlení? Za kolik? Pro koho? Za co? A co na to Přátelé?