Plzeňské historické podzemí za svitu baterek

Nenechte si ujít prohlídku plzeňského podzemí pouze za svitu baterek, která bude navíc rozšířena o nově přístupnou podzemní část! Během letních prázdnin si zpestřené prohlídky můžete užít v termínech od 22 . až do 31. července a 26. srpna až 1. září, vždy v 17 hodin.

Staňte se objeviteli sklepního labyrintu jen s baterkou a poznejte historii vzniku plzeňského podzemí ve středověku a stav v současném moderním světě.

Užijte si zážitek pro celou rodinu!

Upozorňujeme, že pro děti do 3 let není vstup do podzemí možný. Doporučujeme teplejší oblečení a pohodlnou obuv.