Vojtěch Hurta / Výběr z děl malířských i sochařských

Výstava představuje díla výtvarníka Vojtěcha Hurty.

Vojtěch Hurta byl nezávislý a skromný umělec, který se narodil 25. března 1943 v Mělníce a zemřel 1. března 2014 v Plzni. Jak tvořil, tak i žil, samotný jeho život byl svým způsobem umělecké dílo. Hurta byl od mládí až do pozdního věku tělem i duší tramp. Jeho oblíbenou destinací byla Hadovka, potok vlévající se pod Šipínem do Úterského potoka, přítoku Mže ústícího do vodní nádrže Hracholusky. Přírodu vnímal jako důležitý inspirativní zdroj, byl jejím obdivovatelem a znalcem, především vynikal jako zasvěcený ornitolog. Většinu času trávil ve svém ateliéru v plzeňské čtvrti Petrohrad. Kromě vlastní umělecké tvorby se živil také jako restaurátor a konzervátor. Byl mimořádně řemeslně zručný. K jeho nejoblíbenějším předmětům patřily nože, které sám i navrhoval a vyráběl. Ve své sochařské tvorbě dokonale ctil materiál. Pracoval-li se dřevem, využíval jeho přirozených tvarů a struktury. V kresbě a akvarelech mu byli blízcí umělci dálného východu. V malbě dospěl k zjednodušující, osobité stylizaci. Jeho obrazy sdělují, co je skryto pod povrchem, a přinášejí nejen estetický zážitek, ale vedou diváka k zamyšlení, zklidnění a rozjímání.