Busking Párty u Branky #1 - Plzeň

Busking Párty u Branky #1 Kromě vyvrcholení během 4 denního Pilsen Busking Festu jsme si pro všechny milovníky kvalitního umění, párty v ulicích a úsměvů kam se podíváš připravili sérii oblíbených Busking Párty, které se uskuteční během léta na různých místech v centru města! A hned u té první se povedlo zabrat to nejlepší, které bude zároveň hlavním ohniskem letošního festu – U Branky!

Program párty postupně skládáme dohromady a doufáme, že vám udělá co největší radost! Zatím se těšte na Čtvrt na smrt, The Dixie Hot Licks, Trio le Moko a Vojta Violinist! O dalších vystupujících jednáme a program tak ještě není konečný a šanci máš třeba i ty nebo tvoje kapela či divadlo. Důležité info / ”Vstupné”: Umělci nejsou nijak předem placení, tudíž => Hažte umělcům do klobouku, či do čehokoliv připomínající lapač peněz, kolik uznáte za vhodné... Program: Bude zveřejněný cca týden před akcí...

Vystoupí: VOJTA VIOLINIST acoustic / tribal / world music

Vojta je multiinstrumentalista, který zvládá hrát i na tři nástroje najednou. Využívá „live looping“ k prohloubení a zesílení zážitku, kdy spojuje a míchá smyčky houslí, beat boxu, didgeridoo, bouzouki, bansuri flétny a perkusí. Jeho hudba je cesta, volně plynoucí psychedelická fúze s motivy tradiční Irské muziky a prvky a rytmy hudby domorodých kmenů ze tří různých kontinentů. Pro Vojtu je hudba prostorem, kde se může hluboce propojit a komunikovat jak sám se sebou tak i s ostatními a s místy, kde se bariéry času a úsudku prolínají.

TRIO LE MOKO world music / fusion / balkan http://triolemoko.cz/ Hearn Gadbois – skvělý perkusionista z USA, o kterém se nejvíce dovíte, když si ho vygůglíte. Je rytmem skupiny Le Moko. Jan Klíma – známý jako kytarista skupin Gothart, Mijaktic Orchestar nebo Krless - v Le Moko hraje na hurdy gurdy, cistru a samozřejmě i zpívá. Kateřina Göttlichová – zpěvačka a hráčka na nyckelharpa, známá z několika Anděli ověnčenými Braagas!

THE DIXIE HOT LICKS new Orleans jazz / swing / dixieland Když nemůže muzikant do New Orelans, musí New Orleans k muzikantovi. The Dixie Hot Licks je plzeňská dixielandová kapela s repertoárem těch nejlepších, nejveselejších i nejsmutnějších, nejrychlejších i nejpomalejších, nejinteligentnějších i nej(s)prostších, nejdurovějších i nejmollovějších, nej... i nej... skladeb, jež vás přenesou do Basin Street, Bourbon Streen, na Royal Garden, ale i do Moskvy, Arábie, do Číny i Indie. Prostě to nejlepší z americké muziky desátých a dvacátých let XX. století!

ČTVRT NA SRMT autentickej folk punk Autentickej folk-punk s texty předních českých slam poetry performerů. Akusticky, nebo za doprovodu rytmické sekce a houslí. Kdy: 26.6.2019 Kde: U Branky, Plzeň, Smetanovy Sady Začátek: 16:00, konec do 22:00 Program: 16:00 – Překvapení 17:00 – Čtvrt na smrt 18:30 – The Dixie Hot Licks 19:45 – Trio Le Moko 21:00 – Vojta Violinist Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje