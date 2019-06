Skvělá česká hudba, skvělé drinky a skvělé jídlo, to všechno v maximálně ekologickém podání, toho se dočkáte na premiérovém Stock Mixfestu, který uspořádá společnost Stock Plzeň-Božkov 6. září ve své domovské lokalitě, na Božkovském ostrově v Plzni.

Hlavními hvězdami festivalu budou Chinaski, Leoš Mareš - DJ show nebo Marta Jandová, zahrají i Rybičky 48, Pavel Calta, Mydy Rabycad a na DJ-stage DJ Buldog, DJ Ask, Nfix&Candice nebo Petr Říbal & Ondra Urban. Namíchejte si ideální koktejl z ingrediencí, které neodmyslitelně patří k létu – hudba, drinky, jídlo a zábava. Dostanete Stock Mixfest, premiérový ročník festivalu, na kterém mixážní pult neslouží zdaleka jen k produkci hudby. Společnost Stock Plzeň- Božkov má ve svém portfoliu více než 70 značek lihovin a likérů a ještě nikdy je nepředstavila veřejnosti tak, aby si je všichni zúčastnění mohli co nejvíce užít. A proto přichází se Stock Mixfestem, který hned ve svém prvním ročníku nabídne nejvíce drinků, kolik se kdy na festivalovém menu v Česku sešlo, nebo kde se pokusí barmani o rekordní flair show. Festivalový program doplní vyladěná nabídka jídel ze známých českých food trucků. Všichni dodavatelé by navíc měli splňovat podmínku ekologické likvidace odpadů, na festivalu by tak nevznikl žádný odpad určený k odvozu na skládku. Festival se koná 6. září na Božkovském ostrově v Plzni, vstupenky jsou k sehnání u Ticketmaster, jejich cena v předprodeji začíná na 250 Kč a zahrnuje také jeden drink (pro mladší 18 let pouze nealkoholický). V rámci festivalu bude fungovat posílená doprava od vlakového nádraží v Plzni.